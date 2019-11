EA hält Auslieferung von Star Wars Jedi: Fallen Order zurück

Einer der größten Vorteile von Electronic Arts' hauseigenem Premiumdienst ist die Möglichkeit, neue Spiele drei Tage vor allen andren spielen zu können. EA Access und das Konsolenäquivalent Origin Access erlaubte den zahlenden Kunden letzte Woche beispielsweise, Need for Speed Heat vor Medienvertretern und Spieletestern auszuprobieren. Es scheint generell so zu sein, als würde sich EAs Ton gegenüber den Medien verändern, denn auch Respawn Entertainments kommendes Star-Wars-Spiel folgt diesem Beispiel.

In vielen Gamereactor-Ländern wird uns der Publisher vor dem offiziellen Verkaufsstart keinen Zugang zu Star Wars Jedi: Fallen Order ermöglichen, das haben wir diese Woche auf Anfrage bei den entsprechenden Vertragspartnern erfahren. Auch die Mitglieder von EA Access und Origin Access werden den Titel nicht früher spielen dürfen, sie bekommen aber immerhin einige kosmetische Anpassungsoptionen (seht ihr unten auf dem Bild). Offiziell möchte EA mit dieser Herangehensweise lediglich verhindern, dass Spoiler online gehen, bevor alle Spieler die Möglichkeit bekommen, das Spiel zu kaufen.