EA gibt uns einen allgemeinen Überblick über Knockout City

You're watching Werben

EA und Velan Studios scheinen den Eindruck zu haben, dass die Leute noch nicht genug von ihrem kommenden Multiplayer-Völkerballspiel Knockout City gehört haben. Letzte Woche wurde ein Gameplay-Trailer veröffentlicht, der noch einmal wiederholt, was wir bereits wissen: Spieler schließen sich zu Teams zusammen und werfen sich gegenseitig mit Bällen ab, um Punkte zu erzielen. Ein großer Fokus liegt auf der Personalisierung eurer Charaktere, denn damit verdienen beide Parteien ihr Geld. Taktisch scheint der Titel aber ebenfalls einiges auf Lager zu haben.

In Knockout City haben die Spieler die Wahl zwischen sechs verschiedenen Bällen, sowie zusätzlichen Charakterfähigkeiten, die euch im Match Vorteile verschaffen. Wir können unsere Mitspieler auch in einen Ball verwandeln, um damit andere Leute abzuwerfen (diese Strategie ist allerdings gefährlicher als ihr glaubt). Der Ballwurf geschieht weitestgehend automatisiert, ihr benötigt vor allem gutes Timing und eine bestmögliche Übersicht über das Schlachtfeld. Am 21. Mai soll der Titel auf allen aktuellen Plattformen erscheinen.