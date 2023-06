EA Games trennt sich von EA Sports und wird zu EA Entertainment

HQ

Diejenigen unter euch, die Renn- und/oder Sportspiele von Electronic Arts spielen, sind es gewohnt, das EA Sports-Logo anstelle des regulären Logos zu sehen, und die Unterschiede zwischen diesen werden jetzt noch deutlicher.

Chief Executive Officer Andrew Wilson hat bekannt gegeben, dass sie ihre Studios in zwei separate Organisationen ausrichten: EA Entertainment und EA Sports. Das bedeutet im Grunde, dass die beiden nicht mehr das gleiche Budget und dergleichen haben, sondern stattdessen ihr eigenes haben und mehr Raum haben, um ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.

Diese Änderungen gehen natürlich auch mit einigen internen Umwälzungen einher, darunter der Wechsel von Laura Miele von EAs Chief Operating Officer zur Präsidentin von EA Entertainment, Technology &; Central Development. Sie wird eng mit Respawn-Gründer Vince Zampella und einigen anderen Führungskräften zusammenarbeiten, um DICE und Bioware zu beaufsichtigen. EA Motive, Respawn und die anderen Nicht-Sportstudios. In der Zwischenzeit wird Cam Weber EA Sports weiterhin leiten. Mehr über die vielen anderen Änderungen könnt ihr in seinem Beitrag nachlesen.

Die Namensgebung könnte der interessanteste Aspekt dieser Aufteilung sein, da der Wechsel von EA Games zu EA Entertainment den Anschein erweckt, als hätte Electronic Arts die Erfolge von The Witcher, The Last of Us, Uncharted, Arcane und den anderen Spieluniversen bemerkt, die den Sprung auf die große Leinwand oder Streaming-Dienste geschafft haben. Wilson bestätigt dies jedoch nicht direkt, so dass nur die Zeit zeigen wird, ob hinter dieser Umstrukturierung mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht. Hoffentlich bedeutet das nicht, dass viele talentierte Leute entlassen werden.