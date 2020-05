EA freut sich über Ansturm auf Apex Legends: Saison 5

Ohne konkrete Zahlen zu nennen bestätigt Electronic Arts via Pressemitteilung, dass das jüngste Update von Apex Legends mächtig viele Spieler anzieht. Die vor gut zwei Wochen gestartete fünfte Saison des Battle-Royale-Shooters führte einen PvE-Spielmodus mit Story-Inhalten, Änderungen an der ursprünglichen Karte Kings Canyon und eine neue Spielfigur (Loba) ein, was von vielen Spielern anscheinend gut aufgenommen wurde.

Laut EA spielten zum Start von Saison 5: Gunst des Schicksals mehr Spieler Apex Legends für eine längere Zeit, als in jeder vergangenen Saison. Auch wenn der super erfolgreiche Launch des Spiels in dieser Rechnung sicher ausgenommen sein wird, ist das ein gutes Zeichen für Respawn, die kürzlich ein neues Studio gründeten, das sich ausschließlich auf Apex Legends konzentriert. Wie wir den Start der neuen Saison aufgenommen haben, könnt ihr in unserem Review-Artikel erfahren.