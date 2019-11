EA feiert erfolgreichen Start von Star Wars Jedi: Fallen Order

EA, Respawn und Lucasfilm haben heute zwei sehr spezielle Erfolgsmeldungen zu Star Wars Jedi: Fallen Order versandt. Das Spiel ist nun offiziell das Star-Wars-Spiel vom Hersteller Electronic Arts mit der höchsten Anzahl digital verkaufter Zugänge in den ersten beiden Wochen. Außerdem ist es das Star-Wars-Spiel vom Entwickler Electronic Arts, das sich "im Startfenster" (das heißt wahrscheinlich dem ersten Wochenende) auf dem PC am häufigsten verkaufen konnte. Beides sind sehr spezifische Meldungen, die jedoch belegen, dass ein grundsätzliches Interesse an dem Titel vorhanden ist. Unsere Gedanken zum Spiel lest ihr an dieser Stelle nach.

"Im Namen von Respawn und EA danken wir allen für die Unterstützung des Studios und des Teams während der Entwicklung und Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Fallen Order. Eine Geschichte in der Star-Wars-Galaxis zu erzählen, war für uns alle ein Traum - und der Zuspruch der Fans war unglaublich", schreibt Vince Zampella, Chef von Respawn Entertainment. "Angesichts der Veröffentlichung des Spiels, des Debüts von The Mandalorian und der bevorstehenden Kinopremiere von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers erleben Star-Wars-Fans gerade besonders aufregende Zeiten!"

