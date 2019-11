EA erwartet Dragon Age 4 frühestens 2022

Diese Woche hat uns EA in ihrem Finanzbericht Neuigkeiten zu ihrem erfolgreichen Gaming-Geschäft verraten, dabei wurde auch die beliebte Dragon-Age-Serie erwähnt. Ein Team von Bioware entwickelt bereits fleißig am vierten Kapitel, Finanzchef Blake Jorgensen erklärte Dualshockers jedoch, dass es vorerst noch nicht in Reichweite sei. Dragon Age 4 werde aller Voraussicht nach erst nach dem 22. Geschäftsjahr des Unternehmens veröffentlicht, was sich im Wesentlichen so anhört, als erfolge die Veröffentlichung frühestens 2022.

Bioware hat seit einiger Zeit keinen Erfolg mehr. Mass Effect: Andromeda und Anthem sind beide miserabel gestartet und hatten anschließend große Probleme, das abnehmende Interesse der Spieler zu stoppen. Kritiker und Fans haben die beiden Spiele aufgrund verschiedener Faktoren zerrissen, Dragon Age 4 wird es deshalb nicht leicht haben, diese Stimmung zu drehen. Das Game muss unbedingt funktionieren, um die einst so treue Fangemeinde des Studios nicht noch weiter zu entfremden.