EA enthüllt seine Rückkehr zum College-Football im Mai

EA hat bereits eine Mega-Menge an Sport-Franchises, aber in diesem Jahr wird es noch eine weitere in seine Reihen aufnehmen. Nachdem die Fans jahrelang lautstark gefordert haben, dass der Spieleentwickler in die College-Football-Szene (Universität für uns Europäer) in Amerika zurückkehrt, werden wir dieses Jahr endlich genau das bekommen.

Dieser Titel, der als EA Sports College Football 25 bekannt ist, wird effektiv Madden NFL sein, nur dass er anstelle von Teams und Spielern aus den National Football League Teams und Spieler aus den verschiedenen College-Ligen in den USA verwendet.

Im Moment erfahren wir noch nicht viel über das Spiel, außer dass "es wirklich passiert" und dass die vollständige Enthüllung für Mai geplant ist, vor einer Veröffentlichung auf Xbox Series X/S und PS5 (wie die Madden-Spiele) im Sommer.

Seht euch unten den Trailer zu EA Sports College Football 25 an.