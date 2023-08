EA enthüllt mobile Version der FC-Fußballserie

Als EA letzten Monat den Vorhang für das kommende EA Sports FC 24 richtig lüftete, kündigte der Publisher auch an, dass es auch eine mobile Version des Spiels geben würde. Jetzt, da wir uns der Veröffentlichung von EA Sports FC 24 nähern, hat EA auch enthüllt, was als EA Sports FC Mobile bekannt sein soll.

Der Haken an diesem Spiel ist, dass es nicht wirklich ein neues Spiel an sich sein wird. Es wird einfach ein Update sein, das für das FIFA-Handyspiel gilt, bei dem es umbenannt wird, um der umbenannten Serie von EA zu entsprechen, und gleichzeitig einige neue Funktionen mit sich bringt.

True Player Personality verspricht authentischere Spieler und Feierlichkeiten. Dynamic Game Speed soll das Spiel schneller machen. Elite Shooting System versucht, das Schießsystem zu überarbeiten. Schließlich plant Impact Controls, auch das Dribbeln, Schießen und Tackling zu verbessern.

In Bezug darauf, wer als Coverstar für das Handyspiel ausgewählt wurde, wird dem von Real Madrid und dem Brasilianer Vinicius Jr. diese Ehre zuteil.

Wann all diese Funktionen und das Rebranding stattfinden werden, soll EA Sports FC Mobile am 26. September 2023 auf den Markt kommen. Um die bevorstehende Veröffentlichung zu ermöglichen, wird jeder, der zwischen dem 24. August und dem 26. September an der Founder's Event teilnehmen möchte, auch als FC Mobile Founder betrachtet, was den Weg zu speziellen Spielergegenständen im Spiel öffnet.