EA enthüllt die 99 Superstars in Madden NFL 26

Jedes Jahr ist es Tradition, abzuwarten, wen EA als die besten NFL-Spieler der Vorsaison ansieht. Wir wissen das, denn wenn ein neues Madden NFL erscheint, gibt es immer eine Handvoll Superstars, die das illustre 99er-Rating erhalten, was bedeutet, dass sie die bestplatzierten Athleten im Spiel sind. EA hat kürzlich enthüllt, wer diese Stars für die kommende Madden NFL 26 sind.

Da die Philadelphia Eagles Superbowl-Champions sind und Saquon Barkley der Cover-Star ist, ist es keine Überraschung, dass Barkley und sogar Star-Guard Lane Johnson es schaffen. Darüber hinaus gibt es noch fünf weitere 99 Spieler, wobei die vollständige Liste die folgenden umfasst:



Saquon Barkley - Philadelphia Eagles



Lane Johnson - Philadelphia Eagles



Lamar Jackson - Baltimore Ravens



Ja'Marr Chase - Cincinnati Bengals



Justin Jefferson - Minnesota Vikings



Josh Allen - Buffalo Bills



Myles Garrett - Cleveland Browns



Um zu sehen, wie jeder Spieler bewertet wurde und wo er sich am meisten auszeichnet, schau dir hier die vollständigen 99 Vereinsbewertungen an, wobei die vollständige Liste der Spielerbewertungen voraussichtlich in naher Zukunft veröffentlicht wird. Madden NFL 26 startet am 14. August auf allen Plattformen, der Early Access beginnt am 7. August.