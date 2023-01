EA entfernt CPR-Touchdown von Madden NFL 23 nach Herzstillstand

HQ

Letzte Woche ereignete sich ein ziemlich schockierender Vorfall in der NFL, als Damar Hamlin von den Buffalo Bills auf dem Feld zusammenbrach, nachdem er nach einem Zweikampf einen Herzstillstand erlitten hatte. Die Situation sah vor, dass der Spieler auf dem Feld einer Herz-Lungen-Wiederbelebung unterzogen wurde, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde, um sich von der traumatischen Situation zu erholen.

Dieses Ereignis hat EA Sports veranlasst, die Ankündigung zu machen, dass es eine CPR-Touchdown-Feier aus Madden NFL 23 entfernen wird, wie CBS Sports berichtet. Es gibt keinen Zeitrahmen, aber ein Sprecher der Spielefirma hat erklärt.

"EA Sports unternimmt Schritte, um die Feier von Madden NFL 23 über ein Update in den kommenden Tagen zu entfernen."

Seit dem Vorfall darf Hamlin das Krankenhaus in Cincinnati verlassen, in das er gebracht und in ein örtliches Krankenhaus in Buffalo transportiert wurde.