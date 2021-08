EA empfiehlt EA-Play-Abonnenten, Xbox Series nach Beendigung eines Spiels neu zu starten

HQ

Eines der großen Features von Microsofts Xbox-Series-Konsolen ist eine Technologie namens "Quick Resume". Damit könnt ihr mehrere Anwendungen im Hintergrund speichern und in Sekundenschnelle wieder aufrufen, wenn ihr zwischendurch auf ein anderes Spiel wechseln wollt. Das hat den Vorteil, dass man Games nicht mehr neu starten muss, was euch letztlich ein paar Sekunden Lebenszeit einspart. Leider hat das System noch ein paar Macken, daher wird Quick Resume auch nicht von allen Games aufgegriffen.

EA Sports ist einer wichtiger Unterstützer von Microsofts Abonnement "Xbox Game Pass", denn EAs eigene Plattform "EA Play" wurde letztes Jahr in dieses Angebot aufgenommen. EA Play bietet seinen Nutzern verschiedene Vorteile an, darunter der frühzeitige Zugang zu kommenden Spielen des Publishers. Diese Initiativen sind aber meist an ein Zeitlimit gebunden von wenigen Stunden und das wird durch das Quick-Resume-Feature aktuell leider nicht korrekt beachtet.

Das Problem ist, dass die Xbox von sich aus kein Signal sendet, das EA oder dem Spiel zu verstehen gibt, dass ein Nutzer eine Anwendung nicht länger aktiv nutzt. Solange die Konsole am Netz angeschlossen ist, wird angenommen, dass der Spieler Gebrauch vom temporären Testzugang macht. Somit verringert sich euer Zeitfenster mit dem ersten Start der Testphase kontinuierlich. In einem Beitrag weist EA auf das bekannte Problem hin und gibt an, dass bereits an Fehlerbehebungen gearbeitet werden. Bis dahin können sie Nutzern allerdings nur einen zweckdienlichen Lösungsweg anbieten.

Der schnellste Weg, um den Arbeitsspeicher der Xbox Series zurückzusetzen und die Anwendung endgültig zu schließen, ist der Neustart des kompletten Systems. Ihr könnt die Konsole alternativ auch herunterfahren, aber das ist aufgrund der verschachtelten Menüstruktur eine Prozedur, an die man sich zuerst gewöhnen muss.