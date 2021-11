EA: "Das Feedback zur offenen Beta von Battlefield 2042 war überwältigend positiv"

HQ

Viele Interessenten habenBattlefield 2042 bereits ausprobieren können, als der neue Ego-Shooter von Dice vor einigen Wochen im Rahmen einer Beta spielbar war. Obwohl wir einen eher zurückhaltenden Eindruck vom technischen Gesichtspunkt dieser Spielversion hatten und sich die Entwickler auch dediziert zur Kritik der Spieler äußerten, spricht EA nun davon, dass die Resonanz der Spieler alle Erwartungen übertroffen habe. Während des jüngsten Finanzberichts gab CEO Andrew Wilson bekannt, dass die Firma mit dem Feedback, das sie erhalten habe, zufrieden sei:

"Das Feedback der Beta war insgesamt überwältigend positiv. Es gab Gespräche zu einigen Elementen der Beta, was [aber nicht] ungewöhnlich [...] ist. Wir werden in der Lage sein, diese [...] konstruktiven Elemente [...] in das Spiel aufzunehmen. Nochmal: Wir haben mit der Community darüber gesprochen, dass es eine frühere Version des Spiels war, die wir für die Beta verwendet haben. Das Team arbeitet [momentan] daran, den endgültigen Build abzustimmen und zu polieren. Wir fühlen uns damit wirklich gut. Ich denke, wenn man die Early-Access-Zahlen und die ansprechenden [Statistiken] insgesamt betrachtet, sollte man das als enorme Nachfrage verstehen."

Am 19. November könnt ihr euch auf PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series ein eigenes Bild machen.