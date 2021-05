EA: Codemasters soll kein "weiteres Electronic-Arts-Studio" werden

You're watching Werben

EA hat im Februar dieses Jahres Codemasters aufgekauft und nun warten wir darauf, wie sich die Akquisition auf das in Großbritannien ansässige Entwicklerstudio auswirkt. Im Gespräch mit MCV stellte der CEO von EA, Andrew Wilson, währenddessen heraus, wie wichtig es ihnen sei, dass die Integration von Codemasters in das Ökosystem seiner Firma nicht dazu führe, es "in ein anderes Electronic-Arts-Studio" zu verwandeln. Der Manager würde die Briten gerne auf ähnliche Weise behandeln, wie das Respawn Entertainment - das Team hinter Apex Legends.

"Ähnlich wie bei Respawn besteht unsere Ausrichtung nicht darin, Codemasters zu übernehmen. Unser [Ziel] besteht nicht darin, Codemasters in ein anderes Electronic-Arts-Studio zu verwandeln. Unsere Ausrichtung liegt auf der Bereitstellung von Möglichkeiten", so nennt es Wilson. "In dieser Branche dreht sich alles um erstaunliche, kreative Talente. Und wir sehen wenige Vorteile in der Indoktrination dieses erstaunlichen, kreativen Talents. Stattdessen möchten wir ihnen Zugang zu den Dingen verschaffen, die wir aufgrund unserer Position in der Branche erreichen."

Wilson fuhr fort: "Bei Electronic Arts haben wir diesen erstaunlichen Schrank mit geistigem Eigentum und Technologien. [Wir bieten] Marketingbreite, -tiefe und -reichweite auf globaler Basis [an] und [erreichen] ein erstaunliches Netzwerk von Spielern. Wie wir darüber denken - und das trifft im Übrigen auch auf Respawn zu -, da geht es vielmehr darum, Codemasters einen Satz Schlüssel zu diesem Schrank zur Verfügung zu stellen, sodass sie jederzeit kommen können und das, was sie gerade brauchen, aus diesem Schrank nehmen. Auf diese Weise können sie weiterhin so sein, wie sie sind, denn das hat sie ja in erster Linie zu etwas Besonderem gemacht."

Im Juli wird F1 2021 unter dem Banner von Electronic Arts veröffentlicht. Es ist das erste Spiel dieser gemeinsamen Kooperation.

Quelle: MCV.