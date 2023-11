EA-Chef: "Ich denke, dass Microsoft & Activision eine großartige Sache ist"

HQ

Während Sony ein erbitterter Gegner des Kaufs von Activision Blizzard durch Microsoft war, haben sich viele andere große Unternehmen positiver geäußert, und wir haben bereits darüber berichtet, wie Führungskräfte von Unternehmen wie Nintendo, Take-Two und Valve den Deal unterstützt haben.

Auch EA scheint sich darüber zu freuen, und der Chef Andrew Wilson nennt es in einem CNBC-Interview sogar eine "großartige Sache":

"Ich denke, dass Microsoft und Activision eine großartige Sache sind, es bedeutet, dass eines der größten Unternehmen der Welt weiterhin in unsere Branche investieren wird, um uns zu helfen, die Branche im Laufe der Zeit wachsen zu lassen.

Aber wenn wir über unsere Position nachdenken – sicherlich als unabhängiger Entwickler und Herausgeber der weltweit führenden interaktiven Unterhaltungsinhalte – fühlen wir uns wirklich gut über unsere Chance - und in dem Maße, in dem es Möglichkeiten für uns gibt, Akquisitionen zu tätigen, würden wir diese natürlich in Betracht ziehen."

In letzter Zeit gab es Gerüchte, dass EA selbst gekauft oder mit einem anderen Giganten fusioniert werden könnte, wobei Disney einer der genannten Teile ist. Bisher wurde jedoch nichts offiziell enthüllt, und angesichts des großartigen Starts von EA Sports FC 24 scheint das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.