EA-Chef hält KI für großartig für die Spieleindustrie

Der Einsatz von KI ist nicht zuletzt in der Film- und Kunstwelt zu einem Problem geworden. Denn während die einen es als das nächste große Ding für die Branche sehen, sind andere weitaus zurückhaltender und viele Arbeitnehmer machen sich Sorgen um die Arbeitsplätze, die dadurch verloren gehen könnten.

Aber eine Person, die wirklich glaubt, dass KI großartig ist und dass sie die Zukunft der Spieleindustrie ist, ist EA-CEO Laura Miele, die in einem Interview mit Bloomberg vieles von dem wiederholte, was sogar der Platzhirsch des Spielestudios, Andrew Wilson, Anfang des Jahres selbst sagte.

Während des Gesprächs betonte Miele, dass EA schon immer ein KI-zentriertes Unternehmen war und verwies darauf, dass bereits das allererste Madden-Spiel aus dem Jahr 1988 künstliche Intelligenz nutzte. Sie erklärte auch, wie unglaublich transformativ die neue Form der KI für die Branche sein wird, wie sie dem Geschäftsmodell von EA zugute kommen und Arbeitsabläufe rationalisieren wird.

"Es wird definitiv unsere Tools und Workflows optimieren und unseren Entwicklern und Spielern helfen, bessere Erfahrungen zu schaffen. Es wird auch eine signifikante Erweiterung des Inhalts und der Frequenz und der Art und Weise, wie wir auftreten, sein."

Die Sorge der Menschen, dass KI viele Arbeitsplätze vernichten wird, ist etwas, das Andrew Wilson selbst als legitimes Risiko identifiziert hat (laut Gamespot), und er verglich die Situation in der Spielewelt mit der landwirtschaftlichen Revolution, als viele Menschen ihre Arbeit verloren und durch Maschinen ersetzt wurden. Letztlich ist Wilson aber überzeugt, dass es "andere Jobs" für diejenigen geben wird, die von KI an den Rand gedrängt werden.

EA selbst investiert stark in KI und gab vor fünf Jahren an, mehr als 1.000 Mitarbeiter an einem neuen internen Spieleentwicklungstool zu haben, das auf künstlicher Intelligenz basiert. Etwas, das sie "Project Atlas" nennen. So ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass die Führungskräfte des Unternehmens nun die Technologie und ihre Fortschritte loben.

