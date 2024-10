EA-CEO verrät das Erfolgsgeheimnis von Dragon Age: The Veilguard

HQ

Dragon Age: The Veilguard erscheint morgen, und doch wissen wir bereits, dass die Kritiker größtenteils für das Spiel sind. In unserem 8/10-Test war klar, dass BioWare zurück ist, auch wenn das Spiel in unseren Augen kein perfektes Meisterwerk war.

In einer kürzlichen Telefonkonferenz (danke, PC Gamer) erläuterte EA-CEO Andrew Wilson, warum er glaubte, dass das Spiel einen so großen Erfolg hatte. "[BioWare] kehrt wirklich zu BioWare-ähnlichen Spielen zurück, wirklich zu BioWares Stärke", sagte er. "Ich denke, es war wirklich diese Rückkehr zu dem, was BioWare großartig gemacht hat, und dem Studio Zeit zu geben, wirklich das zu liefern, was BioWare im Kontext der Dragon Age-Welt großartig macht, ist das, was auf ein Spiel wie Dragon Age: The Veilguard hinausläuft."

An anderer Stelle gab es viel Lob für das neue Dragon Age-Spiel. Sogar die Entwickler von Larian Studios haben das Spiel gehypt, was schön zu sehen ist, denn es sind die Schöpfer des beliebtesten RPGs des Jahres 2023, die eine Anspielung auf das sein könnten, was das führende RPG des Jahres 2024 sein könnte.