EA-CEO ist bereit, das neue Battlefield zu verschieben, um der Veröffentlichung von GTA VI zu entgehen

Während es ständig Gerüchte über eine Verschiebung bis ins Jahr 2026 gibt, da Rockstar es noch nicht offiziell gemacht hat, schwebt der Schatten von Grand Theft Auto VI schwer über dem Jahr 2025 wie der kolossale Titan zu Beginn von Attack on Titan, der darauf wartet, in die Wand zu booten und die Chancen aller anderen zu ruinieren, ein Spiel um diese Zeit zu verkaufen.

Sogar große Franchises wie Battlefield sind bereit, beiseite zu treten, um Grand Theft Auto seinen Moment im Rampenlicht zu lassen. In einer kürzlichen Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen (danke, Eurogamer) merkte EA-CEO Andrew Wilson an, dass der neueste Teil von Battlefield zwar höchstwahrscheinlich für das Geschäftsjahr 2026 (das bis April nächsten Jahres läuft) fertig sein wird, es aber eine Realität gibt, in der das Spiel aus diesem Fenster verschoben werden muss.

"Ich glaube, dass dieses Jahr in Bezug auf den Wettbewerb ein nuanciertes Jahr sein könnte." sagte Wilson. "Es kann sein, dass im Laufe des Jahres einige Dinge passieren, die uns dazu veranlassen, anders über unseren Starttermin nachzudenken."

Da dies das Maximum ist, was EA je in ein Battlefield-Spiel investiert hat, möchte Wilson, dass es "das größte Battlefield wird, das wir je gemacht haben" und möchte "sicherstellen, dass wir es in ein Fenster bringen, in dem wir das Versprechen von Battlefield einlösen und die Community auf ein Niveau bringen können, das der Größe des Spiels entspricht, das wir machen."

Wenn Grand Theft Auto VI also nicht die Kurve kriegt und bald ein Veröffentlichungsdatum oder eine Verzögerung verspricht, könnten wir noch eine Weile auf uns warten, bis wir das neue Battlefield in die Hände bekommen.