EA bricht das Spiel CliffhangerBlack Panther ab und schließt gleichzeitig das Studio

Electronic Arts hat die Entscheidung getroffen, eines seiner hochkarätigeren, kürzlich enthüllten Spiele abzusagen. Nachdem man sich erst vor ein paar Jahren auf das Projekt festgelegt hatte, als es im Juli 2023 angekündigt wurde, wurde das Action-Adventure Black Panther, das vom Entwickler Cliffhanger Games entwickelt wurde, gestrichen, wobei EA einen Schritt weiter ging und auch den Entwickler schloss.

Dies wurde in einem Bericht von IGN bestätigt, der eine E-Mail von EA-Präsidentin Laura Miele an die Mitarbeiter verwendet, in der erwähnt wird, dass die Stornierungen und Entlassungen stattfinden, um "unseren Fokus zu schärfen und unsere kreative Energie in die wichtigsten Wachstumschancen zu stecken".

Mit der Schließung des Studios werden wie erwartet Mitarbeiter entlassen, und obwohl die genaue Zahl der betroffenen Entwickler nicht genannt wurde, wird angenommen, dass es sich um eine niedrigere Zahl handelt als bei der jüngsten Entlassungswelle, von der Respawn betroffen war.

Miele ergänzt: "Diese Entscheidungen sind schwer. Sie betreffen Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet, von denen wir gelernt und mit denen wir echte Momente geteilt haben. Wir tun alles, was wir können, um sie zu unterstützen – einschließlich der Suche nach Möglichkeiten bei EA, wo wir erfolgreich Menschen dabei geholfen haben, in neue Rollen zu gelangen."

Dies setzt ein Fragezeichen hinter das Iron Man -Spiel von Motive, da bereits im Jahr 2023 das Gerücht aufkam, dass Marvel einen großen Vorstoß in Spiele unternimmt und dass die Titel Iron Man und Black Panther von EA wichtige Teile dieser Initiative waren. Vorerst bleibt das Spiel Iron Man in Produktion, obwohl wir seit langer Zeit nichts Substanzielles mehr in Bezug darauf gesehen haben.