EA bestätigt riesigen Soundtrack für Skate Reboot

Skateboarding-Kultur und Musik gehen seit jeher Hand in Hand. Die Bestätigung von EA, dass das kommende Skate einen massiven Soundtrack mit mehr als 100 lizenzierten Songs enthalten wird, ist also eine willkommene Nachricht. Denken Sie nur an die Tony Hawk's Pro Skater-Serie zurück, in der die Musik oft genauso wichtig war wie das Gameplay selbst.

Für diesen Neustart von Skate setzt EA mit einem ausufernden Soundtrack aufs Ganze. Freuen Sie sich auf Namen wie Denzel Curry und Turnstile neben Legenden wie Earth, Wind & Fire. Es ist ein Line-up, das perfekt den eklektischen Geschmack widerspiegelt, der die Skateboard-Kultur seit Jahrzehnten definiert, eine Welt, in der Hip-Hop, Punk und Funk schon immer nebeneinander existiert haben.

Die Rechte für eine so große Auswahl an Titeln zu sichern, ist keine leichte Aufgabe, zumal die Lizenzierung von Musik sowohl teuer als auch kompliziert sein kann. Aber EA scheint zu verstehen, dass Skate ohne einen pulsierenden, genreübergreifenden Soundtrack einen wichtigen Teil seiner Identität verlieren würde.

