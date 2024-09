EA bestätigt: Ein dritter Star Wars Jedi-Titel ist in Entwicklung

HQ

Obwohl die meisten Menschen wahrscheinlich vermutet haben, dass dies der Fall ist, ist es immer schön, eine Bestätigung zu erhalten. Und genau eine solche Bestätigung gab Electronic Arts am Dienstagabend, als sie bekannt gaben, dass ein drittes und letztes Spiel in der Star Wars Jedi-Reihe in Arbeit ist. Hier ist, was Laura Miele, die Chefin von EA Entertainment and Technology, dazu sagte:

"Respawn arbeitet hart daran, den Spielern das letzte Kapitel dieser spannenden Geschichte zu bringen."

Leider ist der Schöpfer der ersten beiden Spiele, Stig Asmussen, nicht mehr bei Respawn, aber wir drücken ihm die Daumen, dass er noch Zeit hatte, mit seinen alten Kollegen darüber zu sprechen, wie er sich das Ende der Geschichte gewünscht hat. Dass es ein drittes Spiel geben wird, ist nicht verwunderlich, verrät Miele doch auch, wie gut sich Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars Jedi: Survivor geschlagen haben:

"Über 40 Millionen Star Wars-Fans haben sich mit Cal Kestis und seinem Weg zu einem mächtigen Jedi verbunden."

Wir freuen uns natürlich darauf, die Geschichte von Cal Kestis zu Ende zu bringen, und erinnern euch daran, dass das Spiel diese Woche auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wurde - etwas, worüber wir kürzlich berichtet haben.

Gibt es etwas Bestimmtes, das du dir für den dritten Teil erhoffst?

Danke VGC