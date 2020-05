EA bestätigt, dass ein lang erwartetes Remaster unterwegs ist

Diese Konsolengeneration wurde von vielen Dingen geprägt und längst nicht alle werden positiv betrachtet (denkt an Mikrotransaktionen, Live-Service-Games und die Remaster-Welle). Electronic Arts hat bei den meisten dieser Praktiken mitgemischt und obwohl sie klargestellt haben, kein wirkliches Interesse daran zu haben, die eigenen Spiele aufwändig restaurieren zu lassen, haben wir immer wieder gesehen, dass einige ihrer Klassiker simple Next-Gen-Ports erhalten haben. Auch in diesem Jahr werden sie mit diesem Plan weitermachen, denn heute Nacht bestätigte der Publisher in einem Investorentreffen, dass noch vor dem nächsten April ein lang erwartetes Remaster veröffentlicht wird. Was sie als "EA HD Title" bezeichnen, wird bei uns in der Redaktion als Remaster der Mass-Effect-Trilogie verstanden. Mal schauen, wann die Kollektion in die Läden kommt.