EA bestätigt, dass das nächste F1-Spiel auf 2027 verschoben wird

Nachdem sie seit der Übernahme von Codemasters vor vier Jahren jährlich Formel-1-Spiele ausgestrahlt haben, haben sie sich nun entschieden, vor der nächsten Saison auf die Bremse zu treten. Stattdessen setzen sie auf eine kostenpflichtige Erweiterung für das bestehende F1 25, die 2026 mit neuen Inhalten erweitert wird.

Laut EA basiert die Entscheidung teilweise auf der positiven Resonanz F1 25 von den Spielern sowie darauf, dass die Änderungen in der nächsten Saison es logischer machen, auf dem bestehenden Spiel aufzubauen. Lee Mather von Codemasters versichert, dass sie weiterhin voll in die F1 investiert sind und dass der durch die Erweiterung geschaffene Luft ihnen die Möglichkeit gibt, für die Zukunft aufzubauen.

"Unser mehrjähriger Plan erweitert die Begeisterung dieses Jahres mit der Erweiterung 2026 und gestaltet das F1-Erlebnis für 2027 neu, um Spielern auf allen Ebenen weltweit noch mehr zu bieten."

EA hat noch nicht bestätigt, wann wir mit diesem DLC rechnen können oder was er kosten wird. Aber die eigentliche Saison 2026 soll in Australien am 8. März nächsten Jahres beginnen, daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Erweiterung ebenfalls um dieses Datum herum ausfällt. Was den nächsten großformatigen Teil betrifft, bestätigt EA, dass er 2027 erscheinen wird, von Grund auf aufgebaut, um die moderne Ära besser denn je widerzuspiegeln.