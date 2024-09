EA bestätigt, dass das nächste Battlefield in der heutigen Zeit spielen wird

HQ

Keine historischen Schlachten oder Science-Fiction mehr, nein, der nächste Battlefield wird wieder in der Neuzeit stattfinden. Das bestätigten EA und Vince Zampella in einem Interview mit IGN, als sie auch die Gelegenheit nutzten, ein erstes Konzeptbild aus dem Spiel zu zeigen.

Darüber hinaus werden einige der Elemente, die Battlefield 2042 bei den Fans so unbeliebt gemacht haben, weggelassen. Also keine riesigen Karten mehr mit Unterstützung für 128 Spieler, stattdessen wird der Fokus auf einem traditionelleren Ansatz liegen.

Zampella selbst kommentierte dies mit den Worten: "Ja, die 128er, hat es mehr Spaß gemacht? Mögen... Die Zahl um der Zahl willen zu machen, macht keinen Sinn. Wir testen alles, was am meisten Spaß macht. Wir entwerfen etwas, das eher an frühere Schlachtfelder erinnert. Ich hätte lieber schöne, dichte, wirklich schöne, gut gestaltete Spielräume. Einige von ihnen sind wirklich gut. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr einige von ihnen seht."

Ebenso werden die Spezialisten, die ursprünglich in Battlefield 2042 vorgestellt wurden, nicht wieder angezeigt. Etwas, das als gescheitertes Experiment des Teams beschrieben wird und nichts, was sie wiederverwenden wollen.

"Ich weiß nicht, was der Grund dafür war, aber für mich ist es so, als hätte das Team etwas Neues ausprobiert. Man muss diese Bemühungen loben. Nicht jeder mochte es, aber man musste Dinge ausprobieren. Es hat nicht funktioniert. Es passte nicht. Der Spezialist wird nicht zurückkommen. Klassen sind also sozusagen der Kern von Battlefield, und wir kehren zu ihnen zurück."

Zampella erwähnte auch Call of Duty und erklärte, dass die beiden Marken unterschiedliche Erfahrungen bieten und dass sie in keiner Weise versuchen, mit dem Bestseller von Activision zu konkurrieren.

"Wir haben nicht vor, Call of Duty zu Fall zu bringen. Wir machen etwas, das anders ist, und wir machen etwas, das wir sind."

