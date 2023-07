EA bestätigt Black Panther Spiel

Es ist ein Jahr her, dass Jeff Grubb von Giant Bomb behauptete, Electronic Arts entwickle mehrere Spiele, die auf Marvel-Charakteren basieren, darunter ein Black Panther-Projekt seines neuen Studios in Seattle. Wir mussten nur zwei Monate warten, bis EA offiziell ankündigte, dass die Dead Space Remake-Schöpfer von EA Motive ein Iron Man-Spiel entwickeln, und jetzt ist es an der Zeit, einen weiteren beliebten Charakter von der Liste zu streichen.

EA und Cliffhanger haben bestätigt, dass sie ein Black Panther-Spiel machen. Es wird ein Third-Person-Einzelspieler-Action-Adventure-Spiel sein. Das sind die einzigen konkreten Details, die uns gesagt werden, aber Studioleiter Kevin Stephen lässt es so klingen, als würde es zumindest eine halboffene Welt sein und uns erlauben, Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Geschichte auswirken:

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Fans ein definitives und authentisches Black Panther-Erlebnis zu bieten, das ihnen mehr Handlungsfreiheit und Kontrolle über ihre Erzählung gibt, als sie es je in einem storybasierten Videospiel erlebt haben. Wakanda ist eine reichhaltige Superhelden-Sandbox, und unsere Mission ist es, eine epische Welt für Spieler zu entwickeln, die Black Panther lieben und die Welt von Wakanda genauso erkunden wollen wie wir."

Genau wie beim letztjährigen Iron Man-Spiel sollten wir nicht erwarten, für eine ganze Weile mehr darüber zu sehen oder zu hören, da einer der Gründe für diese Ankündigung darin besteht, dass Cliffhanger eine Einstellungswelle für das Projekt gestartet hat, also werden wir sehen, ob dies vor Skydances Captain America und Black Panther Spiel veröffentlicht wird.