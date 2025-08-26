EA bestätigt Änderungen in Battlefield 6 basierend auf der offenen Beta - will nicht Call of Duty sein

HQ

Hast du vielleicht Battlefield 6 während der Open Beta gespielt und dabei bestimmte Gameplay-Bewegungsmuster und -Strategien bemerkt, die vorteilhafter waren als andere? EA hat sich die Kritik zu Herzen genommen, nachdem mehr als eine halbe Million gleichzeitige Spieler ihr Möglichstes getan haben, um das Erlebnis an seine Grenzen zu treiben und dem Entwickler Feedback zu geben. Insgesamt kämpften aber über 20 Millionen Spieler – so das Analysehaus Oppenheimer.

Mehrere Benutzer reagierten auf eine Reihe von Exploits in Form von "Bunny Hopping", "Slide-Shooting" und "Jump Shots" - Mechaniken, die lange Zeit ein Synonym für Call of Duty waren und die Spieler nicht in Battlefield sehen wollen, das in der Vergangenheit für realistischere Darstellungen des Krieges bekannt war. EA beabsichtigt, die Erfahrung anzupassen und hatte dazu folgendes zu sagen:

"Die Bewegungsmechanik wurde angepasst, um ein ausgewogeneres und traditionelleres Battlefield-Erlebnis zu schaffen. Der Schwung, insbesondere die horizontale Geschwindigkeit, der von einem Rutschen in einen Sprung übertragen wird, wurde reduziert. Es gibt jetzt eine größere Strafe für aufeinanderfolgende Sprünge, die die Sprunghöhe verringert, wenn Sprünge gespammt werden.

Das Schießen beim Springen oder Rutschen führt zu einer erhöhten Ungenauigkeit. Diese Änderungen sollen das Springen und Rutschen situationsabhängiger machen, so dass sie nicht mehr die idealen Optionen für Schießereien sind, und zu einem Spieltempo beitragen, das geschickte Bewegungen belohnt, ohne zu schnell oder unberechenbar zu werden.

Die Physik des Fallschirms wurde ebenfalls überarbeitet, mit einer reduzierten Anfangsbeschleunigung beim Öffnen des Fallschirms für eine kontrolliertere Bewegung in der Luft."

YouTube wurde mit verschiedenen Tipps und Tricks zu diesen "Exploits" überflutet – etwas, das EA nun vor dem Launch am 10. Oktober angehen will.

Wagen wir es auch, auf einen "Nerf" der beliebten Schrotflinten des Spiels zu hoffen? Wie war deine Erfahrung mit der Beta?