EA bekräftigt Engagement für Battlefield 2042 und das Shooter-Franchise

Während EA und DICE bereits ausführlich darüber gesprochen haben, was Saison 3 auf den Tisch bringen und sich in Battlefield 2042 ändern wird, hat der Entwickler noch nicht wirklich darauf eingegangen, was als nächstes kommt. Dank eines kürzlich veröffentlichten Blogbeitrags haben wir nun einige Antworten an dieser Front.

Es wird gesagt, dass Saison 4 das Ende des Inhaltszyklus von Jahr 1 markieren wird und dass sie Anfang 2023 kommen wird, mit einem neuen Spezialisten, einem neuen Battle Pass, neuer Hardware und einer neuen Karte, die "kleiner, kürzer und linearer für Nahkämpfe entwickelt wird, für die Battlefield berühmt ist".

Danach kommt Saison 5, die sich in der Vorproduktion befindet und einige typische Ergänzungen (wie einen Battle Pass und neue Hardware) bringen wird, nicht einen neuen Spezialisten hinzufügen wird, sondern eine neue Karte bietet, die versprochen wird, "ein vergessenes Schlachtfeld zu sein, das zuletzt in der Battlefield 4-Ära gekämpft wurde. Ein überwuchertes Gebiet, umgeben von Vegetation und vom Krieg 2042. Es wird eine Kombination aus Fahrzeug- und Infanteriekämpfen fördern, was bedeutet, dass Teamplay der Schlüssel zum Sieg ist."

Es gibt keinen Zeitrahmen, wann genau Staffel 5 ankommen wird, aber wenn man bedenkt, dass Staffel 4 wahrscheinlich für etwa Februar erwartet wird, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass Staffel 5 frühestens im Mai stattfinden wird.

EA fügt hinzu, dass "Battlefield 2042 die Zukunft für ein Franchise einrichtet, bei dem wir all-in sind", und erklärt, dass es weiterhin auf das Feedback der Fans hören wird, während es Battlefield 2042 verbessert und neue Folgen für die Zukunft erstellt.