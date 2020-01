EA befördert Vince Zampella zum Chef von DICE Los Angeles

2019 war das Jahr von Respawn Entertainment, denn obwohl die Titanfall-Spiele positive Resonanz nach sich zogen, blieben die erhofften Verkäufe aus. Mit ihrem Überraschungshit Apex Legends gewann die Mannschaft Millionen von Fans, nur um wenige Monate später eines der beste Star-Wars-Spiele der letzten Jahre abzuliefern - Star Wars Jedi: Fallen Order. An der Spitze des Studios steht der Gründer Vince Zampella, der sich nun einer neuen Herausforderung stellt.

Electronic Arts hat Zampella (der in der Vergangenheit in leitender Position an Call of Duty: Modern Warfare von Infinity Ward beteiligt war) mit einem neuen Studio belohnt. Er wird Respawn weiterhin als Geschäftsführer betreuen, doch ab diesem Jahr ist er darüber hinaus verantwortlich für DICE L.A., ein Teil des schwedischen Unternehmens, das sich bislang mit kleineren Entwicklungsaufgaben befasste. Der LA Times sagte Zampella, dass er diese Sparte zu einem von DICE und Respawn völlig unabhängigen Team machen werde.

Zampellas Aufgabe wird es sein, dieses Team aufzubauen, ihm eine Persönlichkeit zu verleihen und ein originelles Spiel produzieren zu lassen. In der Zwischenzeit wird er Respawn Entertainment, das derzeit aus drei Teams besteht, weiter überwachen. Apex Legends steht unter der Leitung von Chad Grenier, Stig Asmussen steht an der Spitze von Star Wars Jedi und Peter Hirschmann verantwortet ein Medal of Honor in VR.