EA beantwortet all eure (acht) Fragen zu Burnout Paradise Remastered für Nintendo Switch

Am 19. Juni wird Burnout Paradise Remastered für die Nintendo Switch erscheinen und das weil das Spiel bereits ungeduldig an der Startlinie wartet, hat EA nun einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der noch einmal auf die Neuveröffentlichung hinweisen soll. Das Rennspiel wird euch mit 60 Bildern in der Sekunde Unsinn in der Innenstadt von Paradise City anrichten lassen, während ihr euch in Rennen einen Namen macht. Burnout Paradise Remastered enthält neben dem Vollpreisspiel acht DLC-Pakete, darunter Cops and Robbers, Legendary Cars, Burnout Bikes und das große neue Gebiet Big Surf Island. Auf der Nintendo Switch sind verschiedene technische Neuerungen zu finden, beispielsweise könnt ihr die Karte via Touchsteuerung bewegen.

Photo: Criterion Games

