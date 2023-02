EA ändert den Fokus seines Originals-Labels

HQ

Electronic Arts verschiebt den Fokus seines Indie-zentrierten Originals-Verlagslabels auf größere Projekte und AAA-Titel.

Jeff Gamon, General Manager von EA Partners und Aufseher der Marke Originals, sagte kürzlich in einem Interview (danke, GamesIndustry.biz), dass sie sich nach ihrem Erfolg mit It Takes Two "weg von der Nische und hin zu mutig und kühn" bewegen.

Gamon sagte: "Wir haben den Wunsch nach größeren, besseren und innovativeren Titeln entdeckt, die das EA-Portfolio ergänzen.""Wo wir mit kleineren Indie-Spielen angefangen haben. Wir sind jetzt dabei, unabhängig voneinander erstellte Spiele aller Formen, Größen, Umfang und Budget zu entwickeln."

Dies wirft einige Bedenken hinsichtlich der Philosophie von EA Originals auf, mit ihrem Leitzweck, kleinere Studios auf das Publikum aufmerksam zu machen. Jetzt scheint es, als könnten diese Studios und ihre Projekte zugunsten von Gewinnmargen aufgegeben werden.

Gamon sagte: "Wir handeln mit unserem Ruf. Ich denke, EA Originals ist einzigartig in der Branche in der Art und Weise, wie wir mit Studios zusammenarbeiten.""Wir sind nicht nur aus geschäftlicher Sicht investiert, sondern auch emotional."

Es gibt einige Bedenken darüber, was Erfolg unter dem Banner von EA Originals für Studios bedeutet, wobei Respawn Entertainment insbesondere über eine EA-Partnerschaft Erfolg hat und später übernommen wird.

Mit EA Originals-Partnerschaften soll angeblich die Bereiche gestärkt werden, in denen Indie-Studios fehlen, damit sie in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich sein können, auch wenn dies später im Leben eines Titels durch den Abonnementdienst von EA EA Play geschieht.

Während dies den Beginn eines philosophischen Wandels in den EA Original's-Praktiken markieren könnte, scheint Gamon entschlossen zu sein, seinen Gründungswerten treu zu bleiben, also müssen wir abwarten, was die Zukunft für das Label bereithält.