EA: 19 Millionen Spieler haben Star Wars Battlefront II gratis auf PC erhalten

You're watching Werben

Vom 14. bis 21. Januar konntet ihr Star Wars Battlefront II kostenlos in Epic Games Store abgreifen und das scheinen viele Star-Wars-Fans auch getan zu haben. Electronic Arts zufolge hätten mehr als 19 Millionen Spieler an der Geschenkaktion teilgenommen, um sich eine Gratis-Kopie des Titels zu sichern. Ob all diese Leute auch direkt losgespielt haben, ist eine andere Frage, aber die Sache verdeutlicht, dass das Thema nach wie vor sehr viel Aufmerksamkeit erhält.

Als Creative Assembly im vergangenen Jahr ihr nagelneues Strategiespiel Total War Saga: Troy im Epic Games Store verschenkte, haben an der Aktion "lediglich" 7,5 Millionen Menschen teilgenommen.