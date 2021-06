E3-2021-Konferenz von Devolver Digital grob datiert

You're watching Werben

Die E3-Präsentation des Indie-Publishers Devolver Digital wird am 12. Juni stattfinden, kommende Woche Samstag. In einem ersten Teaser verraten sie uns nur das grobe Datum und hängen ein Foto an. Auf dem Bild sehen wir Nina Struthers, die fiktive Geschäftsführerin von Devolver Digital (gespielt von Mahria Zook), die sich offenbar noch ein paar schlaue Ideen für die Präsentation einfallen lässt. Fans haben auf dem Foto bereits den Namen Hotline Miami ausfindig gemacht, wir dürfen also gespannt sein.

Der Zeitpunkt der Übertragung ist leider noch nicht bestätigt worden, doch sobald wir die Uhrzeit kennen, lassen wir es euch wissen. In der Vergangenheit ist es dem Publisher gelungen, im normalerweise sehr festen E3-Rahmen wenig subtile Medienkritik mit tatsächlichen Informationen zu kommenden Projekten zu vermischen und damit auf sich aufmerksam zu machen.