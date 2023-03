E3 2023 wurde abgesagt

HQ

Die Gespräche über den Tod der Electronic Entertainment Expo wurden neu entfacht, als sich Ubisoft am Montag plötzlich zurückzog und Benzin ins Feuer gegossen wurde, als Sega und Tencent gestern dasselbe taten. Deshalb wurde die Enthüllung heute Abend sehr erwartet.

Zwei Quellen von IGN haben eine E-Mail der Entertainment Software Association veröffentlicht, in der bestätigt wird, dass die E3 2023 abgesagt wurde. Der Grund dafür ist, dass die Messe "einfach nicht das nachhaltige Interesse geweckt hat, das notwendig ist, um sie auf eine Weise durchzuführen, die die Größe, Stärke und Wirkung unserer Branche demonstrieren würde", so dass es sehr interessant sein wird zu sehen, ob die ESA Hoffnung hat, eine E3 im Jahr 2024 zu haben, oder ob dies tatsächlich der Tod dessen ist, was einst das größte und wichtigste Ereignis der Videospielindustrie war.

Jetzt müssen wir mit dem Summer Game Fest, dem Xbox Games Showcase, Starfield Direct, einem neuen Devolver Direct, dem PlayStation-Showcase, einem großen Ubisoft Forward und anderen mit Neuigkeiten gefüllten Streams, die die verschiedenen Entwickler und Publisher selbst organisieren, "fällig werden".