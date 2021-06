E3 2021: Terminkalender zeigt grobe Aufteilung der Präsentatoren

You're watching Werben

Die ESA hat soeben einen zeitlichen Überblick über die E3 2021 veröffentlicht, die Ende nächster Woche beginnt. Leider sind in den wenigsten Fällen genaue Uhrzeiten oder weitere Details bekannt, sodass wir noch immer größtenteils im Dunkeln tappen. Immerhin wissen wir nun, an welchen Tagen ein bestimmter Veranstalter ein eigenes Programm auf die Beine stellt. Üblicherweise beginnt ein E3-Tag in Amerika gegen 17:00 Uhr deutscher Zeit, das folgende Programm ist gekürzt:

Samstag, 12. Juni: Ubisoft, Geabox

Sonntag, 13. Juni: Microsoft (Xbox Game Studios) - 19:00 Uhr, Square Enix - 21:15 Uhr, PC Gaming Show, Future Game Show (Projekte von Warner Bros. und Turtle Rock Studios sollen gezeigt werden)

Montag, 14. Juni: Take-Two, Capcom, Intellivision

Dienstag, 15. Juni: Nintendo - 18:00 Uhr, Bandai Namco