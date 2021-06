E3 2021: Square Enix nennt Termin ihrer E3-Pressekonferenz

You're watching Werben

Square Enix hat soeben den genauen Zeitpunkt ihrer diesjährigen E3-Präsentation bestätigt. Am 13. Juni, um 21:15 Uhr deutscher Zeit soll ein neues Spiel von Eidos Montreal präsentiert werden. Neben Life is Strange: True Colors und Life is Strange: Remastered Collection wird PlatinumGames' kommendes Actionspiel Babylon's Fall vorgestellt. Ein weiterer Punkt sind geplante Content-Updates für Marvel's Avengers: Der Held Black Panther soll noch in diesem Jahr mit "War for Wakanda" sein Debüt im Actionspiel von Crystal Dynamics feiern. Insgesamt 40 Minuten sind für diese Veranstaltung vorgesehen.

Quelle: Square Enix.