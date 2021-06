E3 2021: Nintendos E3-Pressekonferenz findet am 15. Juni statt

You're watching Werben

Nintendo hat soeben den Termin ihrer E3-2021-Pressekonferenz bestätigt. Am 15. Juni 2021, um 18:00 Uhr deutscher Zeit möchte das japanische Unternehmen etwa 40 Minuten lang neue Informationen zu kommenden Nintendo-Switch-Spielen demonstrieren. Viele der gezeigten Titel sollen noch in diesem Jahr erscheinen, so der Hersteller. Hardware soll laut dem Entwickler auf dem Online-Event keine Rolle spielen. Im Anschluss an die Nintendo Direct wird ein dreistündiger Threehouse-Livestream mit Entwicklerkommentaren und Gameplay-Eindrücken ausgestrahlt.