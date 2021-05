E3 2021: Alle bestätigten Teilnehmer der Gaming-Messe

You're watching Werben

Am 12. Juni beginnt die diesjährige E3 und letzte Woche fügten die Veranstalter ESA weitere, offizielle Partner zum Line-Up der digitalen Medienveranstaltung hinzu. Neben klassischen Videospiel-Publishern und Entwicklern entdecken wir unter den Teilnehmern immer mehr Peripheriehersteller und Medienfirmen. Unten findet ihr einen sehr hilfreichen Überblick aller bestätigten Firmen, die Gamespot von sehr wirren Werbegrafiken abgetippt hat (danke dafür!).