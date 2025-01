Dynaudio bringt massive 1500 Watt Soundbar auf den Markt

HQ

Der dänische High-End-Lautsprecherhersteller Dynaudio, den viele jeden Tag hören, ohne es zu wissen, da er eine riesige Automobilabteilung hat, die Lautsprecher für die Volkswagen Group herstellt, hat teilweise eine sehr hochwertige Soundbar namens Symphony Opus One auf den Markt gebracht. Genau wie eine andere dänische Lautsprechermarke ist die Soundbar eher ein Soundsystem, in diesem Fall mit 24 einzelnen Lautsprechereinheiten, 6 Hochtönern, 14 Mitteltönern und 4 neuen Subwoofer-Treibern, die alle mit 1500 Watt betrieben werden.

Um die teuren Treiber zu begleiten, wurde ein Gehäuse mit einem Rahmen aus einer Vollaluminiumlegierung und fast wie erwartet weichem Stoff auf der Oberseite hergestellt, kombiniert mit Holzlamellen aus Weißeiche, und ja, sie sind individuell motorisiert, denn warum nicht?

Er ist nicht gerade für kleine Fernseher mit einer Breite von 73 Zoll gemacht und verfügt im echten Dynaudio-Stil über vier separate Klangmodi, die durch einen leistungsstarken DSP ermöglicht werden.



"Authentic" ist das reine und wahre Stereo ohne DSP und schwarze Magie.



"Soundstage" extrapoliert ein besseres und größeres Raum- und Raumgefühl auf Stereoklang.



"Immersive" ist für natives räumliches Audio wie Atmos mit vollem DSP, der Seiten- und Overhead-Kanäle hinzufügt.



"DeepDive" ist für virtuellen Surround-Sound aus jeglichem Material. Es wird als die Fähigkeit beschrieben, eine "Blase" um den Benutzer zu bilden, unabhängig von seiner Position im Raum.



Das Symphony Opus One wurde ursprünglich als Konzept entwickelt und letztes Jahr auf der CEDIA vorgeführt, wo Hi-Fi-Journalisten von seiner SACD-Wiedergabe und der Fähigkeit, so gut wie eine ganze Stereoanlage zu sein, beeindruckt waren. Das ist auch gut so, denn der Preis wird voraussichtlich 20.000 € erreichen, und es gab einige Änderungen gegenüber der auf der CEDIA gezeigten Version.