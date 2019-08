Dynasty-Hordenmodus für Total War: Three Kingdoms enthüllt

Sega und Creative Assembly stellten gestern einen kostenlosen Spielmodus für Total War: Three Kingdoms vor. In Zusammenarbeit mit der Technologiefirma Intel haben die Studios den sogenannten Dynasty Mode erarbeitet, in dem wir uns gegen feindliche Angriffswellen verteidigen müssen. Eure Überlebensfähigkeiten werden dank des zunehmenden Schwierigkeitsgrads auf eine harte Probe gestellt, zur Verteidigung stehen euch nämlich nur drei Heldeneinheiten zur Verfügung.

Die Charaktere des Dynasty-Modus sind jedoch übermäßig mächtig und verfügen über einzigartige Fähigkeiten, dank denen diese Generäle mit den meisten feindlichen Truppen schnell den Boden aufwischen. Gesammelte Erfahrung in den Schlachten wird eure Spielfiguren im Verlauf des Matches stärken, was ihr spätestens zur dritten Gegnerwelle auch nötig haben werdet. Ab diesem Zeitpunkt schickt der Feind ebenfalls Generäle aus und die haben natürlich auch einiges auf Lager. Wer diese Herausforderung bewältigt, erhält Punkte und einen Platz in der Highscore-Tabelle. Dieser Modus lässt sich natürlich im Schwierigkeitsgrad anpassen, indem wir die Einheitengröße der Feinde via Schieberegler festlegen.

Der Dynasty-Modus gelangt zusammen mit dem DLC-Paket "Eight Princes Chapter" am 8. August ins Spiel und wird kostenlos auf dem PC bereitstehen. Alle weiteren Informationen beantwortet Creative Assembly in ihrem FAQ.