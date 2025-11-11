Dynasty Warriors Origins kündigt den großen kostenpflichtigen DLC Visions of Four Heroes an, der im Januar 2026 erscheint

HQ

Dynasty Warriors Origins, der neueste Hauptteil, der Anfang des Jahres für die Action-Serie musou veröffentlicht wurde, wird ein Jahr später einen groß angelegten DLC mit dem Titel Visions of Four Heroes herausbringen. Es wurde ein Trailer für den "großen kostenpflichtigen DLC" veröffentlicht, der "neue Geschichten mit den vier Helden, neuen Verbündeten, Waffen und mehr hinzufügt", wobei Zhuhe, ein mysteriöser weiblicher NPC aus dem Hauptspiel, zu einem neuen spielbaren Charakter wird.

Bei Vorbestellungen erhalten die Nutzer ein Protagonistenkostüm, das auf dem gelben Turban basiert. Es wird am 22. Januar 2026 auf PS5 erscheinen, wie während der State of Play Japan am Dienstag angekündigt wurde, sowie auf den anderen Plattformen des Spiels.

Das DLC-Paket wird zur gleichen Zeit wie die Nintendo Switch 2-Version des Spiels veröffentlicht. Koei Tecmo und Omega Force waren fleißig, denn erst vor zwei Monaten, in der State of Play-Ausgabe im September, als sie Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered für die Veröffentlichung im März 2026 ankündigten.