Dynasty Warriors: Origins bringt 1.000-gegen-1-Kämpfe auf Nintendo Switch 2 mit mehr Inhalten

HQ

Fans des Musou-Genres wurden bei der heutigen Nintendo Direct mit einem Deluxe-Gourmet-Menü verwöhnt. Sie haben nicht nur das Veröffentlichungsdatum für Hyrule Warriors: Age of Imprisonment erhalten, sondern es wurde auch bestätigt, dass ein weiteres beliebtes Musou für Nintendo Switch 2 erscheinen wird.

Die Rede ist von der bekanntesten Franchise des Genres und derjenige, die ihm bis heute seine vertraute Form gegeben hat. Dynasty Warriors: Origins wird für Nintendo Switch 2 veröffentlicht, und zwar sowohl mit den bisher von Omega Force und Koei Tecmo veröffentlichten Inhalten als auch mit einem neuen DLC mit mehr Charakteren und Schlachten, der am selben Tag der Veröffentlichung, dem 22. Januar 2026, erscheinen wird.

Und wenn du sehen willst, wie dieses Spiel (von dem wir unseren Test veröffentlicht haben, als es Anfang des Jahres auf PC, PS5 und Xbox erschienen ist) auf seinem neuen Switch 2-Schlachtfeld aussieht, solltest du dir den Trailer unten nicht entgehen lassen.