Ich beginne mit einer persönlichen Anekdote. Im Jahr 2017, als ich anfing, hier zu schreiben, war die erste Aufgabe, die ich erhielt, Dragon Quest Heroes II zu überprüfen. Ein Franchise, mit dem ich damals vertraut war, aber eine Art von Spiel, die ich damals noch nicht ausprobiert hatte: das "Musou". Seitdem habe ich jeden Titel des Genres rezensiert, der in die Redaktion kam, und obwohl ich nicht sagen würde, dass ich ein Experte oder ein eingefleischter Fan des Vorschlags bin, genieße ich ihn genug und schätze die (subtilen) Unterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen des gleichen Stils, abgesehen von seinem künstlerischen Design.

Vielleicht braucht an dieser Stelle jemand eine Definition eines "Musou"-Videospiels, und jenseits der japanischen Übersetzung für "der Einzige" oder "Unvergleichliche" finden wir uns mit einer extremen Variante von Hack and Slash wieder, bei der ein einzelner Charakter (der Held) es mit Horden von Feinden aufnimmt (gegen Hunderte oder sogar Tausende von Feinden), während er gegen andere Helden in großer Zahl antritt. Epische Schlachten. Eine Prämisse, die Koei Tecmo und Omega Force seit Jahrzehnten ausnutzt und verfeinert, beginnend mit einer bestimmten Serie: Dynasty Warriors. Die Serie hat das epische Romance of the Three Kingdoms über Konsolengenerationen hinweg neu aufgelegt, wobei jede Iteration ein neues Detail hinzufügt: Helden, Waffen, Leveldesign, neue Fähigkeiten... Aber die Essenz ist die gleiche geblieben, sowohl in dieser als auch in den anderen Serien. Und jetzt ist das Team zu seinen Ursprüngen zurückgekehrt, um das zu schaffen, was es verspricht, einen Neuanfang. Dynasty Warriors: Origins sieht unglaublich aus und setzt eine neue technische Obergrenze für ein Genre, das bereits auf Optimierung ausgerichtet ist. Aber gleichzeitig behält es einige seiner am meisten kritisierten und überflüssigen Punkte bei und hält es in dieser versteckten Nische gefangen, aus der man außerhalb Japans so schwer ausbrechen kann.

Dynasty Warriors: Origins kehrt erneut zurück, um uns in die Machtkämpfe und politischen Intrigen eintauchen zu lassen, von denen der Roman The Romance of the Three Kingdoms erzählt. Eine historische Geschichte, die sich zwischen Fakten und Fiktion bewegt und den krampfhaften Niedergang der Han-Dynastie in China und den Aufstieg dreier Königreiche beschreibt, die um die Vorherrschaft im Reich wetteifern. Hier übernehmen wir die Kontrolle über einen namenlosen Krieger, der sein Gedächtnis verloren hat und der, wie das Schicksal es will, in den Beginn der Yellow Turban Revolte hineingezogen wird. Von dort aus trifft er auf eine große Anzahl von Charakteren und historischen Figuren, mit denen er manchmal als Verbündeter und manchmal als Feind auf riesigen Schlachtfeldern von realistischer Ästhetik kämpfen wird.

Um irgendwo anzufangen: Dynasty Warriors: Origins ' größte Errungenschaft war es, das Konzept der Schlachten auf eine neue Ebene zu heben. Es gibt Tausende von Feinden gleichzeitig auf dem Bildschirm, die organisiert und koordiniert kämpfen. Helden auf beiden Seiten geben Befehle, dass die einfachen Truppen in Formation folgen, und das verleiht der Masse an Soldaten Gewicht, die normalerweise nur dazu dienen, sich auf der Karte von einem Ziel zum anderen zu bewegen. Es ist auch kein Paradigmenwechsel, aber vielleicht gibt es jetzt mehr Momente, in denen Sie einen "strategischen Rückzug" in eine andere Richtung in Betracht ziehen sollten, während Sie nach einem alternativen Weg suchen, um die Armee vor Ihnen zu umgehen.

Das Wischen und Schlitzen lohnt sich immer noch, und jetzt haben wir auch einige Subsysteme für Kämpfe gegen einzigartige Feinde, die sie ein wenig fesselnder machen. Deflections, Counterattacks und Arts (Fähigkeiten) variieren mit jedem der neun Waffentypen, die du im Spiel freischaltest. Und das Beste ist, dass wir während des Kampfes über das Pausenmenü nach Belieben zwischen ihnen wechseln und so ihre Stärken in jeder Situation ausnutzen können. Zum Beispiel funktioniert ein Schwert gut in Duellen oder gegen einzelne Feinde, aber die Pudao oder Double Halberds sind viel effektiver gegen große Gruppen. Und dann sind da natürlich noch die Musou-Angriffe: aufgeladene Fähigkeiten, die einen Kampf entscheiden können, wenn sie im richtigen Moment aufbewahrt werden. Visuell ist Dynasty Warriors: Origins in dieser Hinsicht makellos, und jeder Treffer und jede Spezialbewegung ist eine Freude.

Es sind die großen Schlachten, die das Tempo für die fünf Kapitel des Spiels vorgeben, aber es gibt auch die Skirmishes, kleine Szenarien mit einfachen Zielen, die unendlich oft auf der Karte erscheinen. Diese kleineren Szenarien eignen sich ideal zum Testen und Aufwerten von Waffenwerten, aber auch zum Verbessern deiner Fähigkeiten oder zum Trainieren bestimmter Taktiken. Und damit haben wir auch die Tatsache, dass Origins viel länger dauern kann als andere Spiele seiner Art und erreicht oder sogar 100 Stunden überschreitet, wenn Sie den gesamten Inhalt und die verschiedenen Enden sehen möchten. Persönlich hatte ich immer das Gefühl, dass die Geschichte bei dieser Art von Spiel das Unwichtigste ist, wenn du also nach dem reinen Action-Erlebnis suchst, wirst du wahrscheinlich mit 25-30 Stunden beim ersten Durchspielen zufrieden sein.

Was ist das Hauptproblem mit Dynasty Warriors: Origins ? Auch hier geht es wieder um eine Geschichte, die beim westlichen Mainstream-Publikum nicht gut ankommt, voller völlig unspielbarer Zwischensequenzen (tatsächlich kann man die Zwischensequenzen komplett überspringen und es wird genauso unterhaltsam sein) und auch an einem Gameplay-Tempo, das einen in nur wenigen Stunden sättigen kann, ohne dass sich der Spielstil weiterentwickelt. Du kannst buchstäblich mit den gleichen Fähigkeiten, die du in den ersten drei Stunden des Spiels bekommst, das Ende erreichen, und indem du Ausrüstung und Waffen durch das nächsthöhere Modell ersetzt, das du im Shop oder in der nächsten Schlacht findest, ist das ganze System überflüssig und ziemlich unnötig. Der beste Weg, es zu genießen, ohne aufzugeben, besteht darin, ein paar große Schlachten pro Sitzung zu spielen, die mit mehreren Scharmützeln durchsetzt sind.

Wenn Sie ein Liebhaber des Musou-Genres sind, ist dies ein Muss für Sie. Aber wenn du diese Art von Spiel zum ersten Mal spielst, ist es gut zu wissen, dass Wiederholungen und "routinemäßige" Kämpfe ein Teil davon sind. In jedem Fall werden Sie sich wie ein wirklich "einzigartiger" Held fühlen.