Dynasty Warriors 9 Empires verbindet Mitte Februar Musou-Action mit Strategie

Am 15. Februar erscheint Dynasty Warriors 9 Empires auf allen gängigen Systemen. Omega Force und Koei Tecmo haben den Titel am Wochenende auf der Tokyo Game Show datiert und gleichzeitig die Spiel-Features beschrieben. Das wilde Musou wird die strategischen Einflüsse ausbauen, mit denen das Entwicklerteam die Serie in den vergangenen Jahren aufzufrischen versucht. Neben den gewohnten Massenschlachten werden Spieler im alten China Festungen belagern, ein eigenes Reich verwalten und sich eine individuelle Spielfigur erstellen können.

Noch bevor die eigentliche Mission beginnt, solltet ihr euch mit den verfügbaren Nebenmissionen beschäftigen und einsehen, welche Quests euch möglicherweise unter die Arme greifen könnten. Indem ihr auf dem Feld optionalen Nebenzielen nachgeht, schaltet ihr zusätzliche Bonuseffekte frei, die ganz unterschiedliche Vorteile mit sich bringen. Beispielsweise könnt ihr auf diesem Wege die Verteidigung eines bestimmten Bereichs stärken oder schwächen, neue Einheiten bekommen oder einen anderen positiven Einfluss erhalten. Auch die Gegner haben Zugriff auf diese "Geheimpläne", was euch in die Verteidigung zwingen kann.

Auf dem Schlachtfeld müsst ihr die Affinität eure Generäle im Auge behalten. Das klassische Schere-Stein-Papier-Prinzip finden in den verfügbaren Einheitentypen Anwendung, weshalb ihr je nach Mission eine unterschiedlich aufgestellte Armee benötigt. Die Infanterie setzt der gegnerischen Kavallerie arg zu und sie eignen sich hervorragend dazu, um Belagerungsgeschütze auszuschalten. Bogenschützen greifen mehrere Feinde an und sie haben mit Fußsoldaten besonders leichtes Spiel. Berittene Einheiten überrennen die gegnerischen Fernkämpfer und sie nehmen die feindlichen Lager am schnellsten ein.

Darüber hinaus gibt es in Dynasty Warriors 9 Empires eine Managerkomponente, da das Actionspiel auch Elemente der Aufbaustrategie in sich vereint. Ihr errichtet in diesem Spiel eine eigene Festung und müsst euch vor dem chinesischen Kaiser rechtfertigen. Alle sechs Monate müssen zuvor vereinigte Ziele erreicht werden, auf die ihr jeweils hinarbeitet. Zu Beginn eines jeden Monats erteilt ihr euren Offizieren Befehle, stattet die Truppen mit Ausrüstung aus und überschaut politische Belange.