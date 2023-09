Dynamisches Klima, mehr Fortschritt, unendliche Möglichkeiten: Alle neuen Features von Cities: Skylines II

HQ

Wir sind nur noch etwas mehr als einen Monat von der Veröffentlichung der Fortsetzung eines der besten Management-Titel aller Zeiten entfernt. Cities: Slylines II ist Realität, und wir hatten die Gelegenheit, sie aus erster Hand zu testen, indem wir unsere Stadt entworfen haben, dank des guten Ratschlags von Mariina Hallikainen, CEO von Colossal Order, mit der wir uns während unseres Aufenthalts auf der Gamescom unterhalten konnten.

Nach meinem ersten unbeholfenen Ausflug in das Spiel (sehr intuitiv selbst für einen Neuling wie mich) zeigte ich ihm meine Kreation. "Mir geht es auch darum, Städte eher funktional als schön zu machen", gestand Hallikainen uns aus dem Off. Ein wichtiger Aspekt, da Sie Dienstleistungen für alle Industrie- oder Bevölkerungsgebiete erbringen müssen, denn jetzt rücken die Jahreszeiten voran und der kalte und harte Winter nähert sich am Horizont.

Und die Jahreszeiten und das Wetter sind eine der herausragendsten Neuheiten in Cities: Skylines II. "Wenn wir an eine Stadt im Winter denken, gibt es einen großen Bedarf an Heizung. Man muss also dafür sorgen, dass genügend Energie in die Stadt kommt.

"Wenn es schneit, sammelt sich der Schnee auf den Straßen. Wenn man also die Straßen nicht vom Schnee befreit, wird es rutschig und es gibt mehr Verkehrsunfälle."

Außerdem wird aufgezeigt, wie die neuen Teilsysteme konvergieren und sich gegenseitig ergänzen. Wenn es zum Beispiel mehr Krankheiten oder Unfälle aufgrund von Schnee gibt, benötigen Sie bessere Gesundheitseinrichtungen. Der Fortschritt und die Verbesserung des Aufbaus sind der Schlüssel. "Während man im ersten Spiel die gleiche Art von Krankenhäusern in der ganzen Stadt errichten musste, kann man jetzt mehr Kapazitäten für Patienten haben, indem man zum Beispiel eine Erweiterung des bestehenden Servicegebäudes hinzufügt."

"Und Gebäudeverbesserungen wirken sich auf die Beziehung zu den Bürgern aus." Ein entscheidender Punkt, denn wir müssen auch die Stimmung in der Stadt im Auge behalten, die zum Beispiel die industrielle Produktivität beeinflusst. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sie ein komfortables Zuhause mit Annehmlichkeiten in der Nähe und einer erschwinglichen Hypothek haben.

Und obwohl Mariina Hallikainen es im Interview nicht erwähnt hat, ist der Handel auch eine weitere wichtige Neuerung, da wir den Überschuss verwenden können, um mit anderen Städten Handel zu treiben oder eine autarke Stadt zu schaffen. Sie haben die Wahl.