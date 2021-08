Dying-Light-2-Entwickler Techland startet anscheinend nächstes Projekt

HQ

Dying Light 2 Stay Human wird erst am 7. Dezember veröffentlicht und es ist naheliegend, dass die polnischen Entwickler von Techland sicher auch über diesen Zeitpunkt hinaus noch eine Weile mit dem Titel beschäftigt sein werden. Neben notwendigen Updates und Fehlerkorrekturen könnten zum Beispiel DLC-Inhalte produziert werden, um dem Zombiespiel ein bisschen mehr Fleisch auf die Rippen zu zaubern. Das scheint das Team aber offenbar nicht daran zu hindern, bereits ein nächstes Projekt aus dem Boden zu stampfen.

Techland sucht nämlich bereits nach neuen Mitarbeitern, die den "nächsten großen Titel" des Studios produzieren. In der Stellenausschreibung des Senior 3D Artists wird speziell nach Erfahrung im Aufbau von AAA-Titeln gefragt, weshalb wir davon ausgehen, dass das kein Nebenprojekt wird. Außerdem suchen sie einen Senior Quest Designer mit Erfahrung im Bereich der "Open-World-Action-RPGs". Das aktuelle Spiel der Polen fllt zwar ebenfalls in diese Kategorien, doch das dürfte fast fertig sein, sodass es naheliegend ist, solches Know-how in neue Produktionen einfließen zu lassen.

Was wir hier erfahren, ist wirklich nicht sehr viel, aber es legt nahe, dass das Studio die Produktion eines neuen Titels gestartet hat: ein Open-World-Spiel mit RPG-Elementen und AAA-Qualitäten. Mal sehen, ob, wann und wie wir dieses Spiel zu Gesicht bekommen werden.

Quelle: Gamerant