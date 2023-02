Dying Light-Franchise verkauft 30 Millionen Einheiten

HQ

Techland hat angekündigt, dass das Dying Light-Franchise weltweit 30 Millionen Einheiten bewegt hat, und auch einige Details darüber mitgeteilt, wie es Dying Light 2 Stay Human im kommenden Jahr unterstützen wird.

In einem Video zum Jubiläum des zweiten Spiels enthüllt Techland, was es später im Jahr zum Zombie-Überlebensspiel beitragen wird. Anfang 2023 sollten wir einige Änderungen in der Körperphysik und im Kampf sowie einige zusätzliche Funktionen sehen, um die Nacht etwas furchterregender zu machen.

Später im Jahr wird es eine komplette Überarbeitung der Kampfmechanik geben, eine Überarbeitung des Parkour-Systems und es gab auch einen Hinweis darauf, dass einige Story-DLCs auch zu Dying Light 2 Stay Human kommen.

Im Moment arbeitet Techland auch an einem Fantasy-Open-World-Spiel, aber es wird erwartet, Dying Light 2 für die nächsten vier Jahre zu unterstützen.