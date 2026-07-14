Dying Light: The Beast wurde für PS4 und Xbox One

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Der Entwickler Techland hat beschlossen, die zuvor versprochenen Xbox One- und PlayStation 4-Editionen von Dying Light: The Beast abzusagen. Diese Entscheidung bedeutet, dass das Projekt ausschließlich als exklusives Current-Gen-Spiel für PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar bleibt.

Was den Grund für diese Einstellung betrifft, erklärt Techland Dying Light: The Beast wurde "von Grund auf gebaut, um die Hardware der aktuellen Generation voll auszuschöpfen" und dass "seine offene Welt, fortschrittliche Grafik sowie flüssiger Kampf und Fortbewegung alle von Rechenleistung und Speicher abhängen, die Konsolen der vorherigen Generation einfach nicht bieten können."

Darüber hinaus merkt Techland an: "Im Verlauf der Entwicklung wurde klar, dass die Einführung des Spiels auf diese Plattformen Kompromisse erfordern würde, die uns daran hindern würden, das von uns gewünschte Erlebnis zu liefern.

"Es ging nicht darum, diese Plattformen hinter sich zu lassen. Vielmehr spiegelte sie die technischen Realitäten der Entwicklung und unser Engagement wider, das bestmögliche Erlebnis zu bieten."

Der Entwickler hat allen Spielern, die das Spiel auf PS4 und Xbox One erleben möchten, Rückerstattungen versprochen, außerdem eine Entschuldigung ausgesprochen und erklärt: "Es tut uns wirklich leid für die Enttäuschung, die das verursacht."