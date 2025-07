Dying Light: The Beast wurde auf September verschoben

HQ

Diese Woche hatten wir den Luxus, euch alles über Dying Light: The Beast zu erzählen, in Form einer speziellen Vorschau und eines Interviews, in dem wir mit Techland über die jüngsten Absagen im Studio gesprochen haben und darüber, wie dieses Spiel die Geschichte von Kyle Crane beenden wird. Dies alles unter dem Eindruck, dass Dying Light: The Beast in etwa einem Monat am 22. August starten würde, was jedoch nicht mehr der Fall sein wird.

Techland hat beschlossen, das Spiel auf den 19. September zu verschieben. Der Grund für die Verzögerung ist die erforderliche zusätzliche Polierzeit, eine Zeitspanne, die es dem Team ermöglicht, einen weiteren Monat darauf zu verwenden, sicherzustellen, dass das Projekt in vollem Zustand ist, wenn es einen Monat später als geplant startet.

In einem Blogbeitrag heißt es: "Wir haben euch genau zugehört, was ihr gesagt habt - sei es in den Spieltests, in der jüngsten Vorschau und in den Kommentaren. Mit nur vier zusätzlichen Wochen können wir uns um die letzten Details kümmern, die den Unterschied zwischen gut und großartig ausmachen. Zu den Bereichen, die wir auf der Grundlage des Feedbacks der Spieler verbessern wollen, gehören die Feinabstimmung der Balance der Gameplay-Elemente, die Übersichtlichkeit der Benutzeroberfläche, die Verbesserung der Qualität der Physik sowie die weitere Optimierung von Zwischensequenzen und Spieleranimationen."

Techland kommentiert diese Verzögerung auch mit den Worten: "Wir wissen, dass dies für einige Fans enttäuschend sein könnte, und wir verstehen es. Dying Light: The Beast ist der Höhepunkt von allem, was wir in mehr als einem Jahrzehnt der Serie gelernt haben, und diese Erfahrung hat uns gezeigt, wie wichtig der erste Eindruck ist."

Was die unmittelbare Zukunft betrifft, so könnt ihr euch im Laufe des Sommers auf regelmäßige Updates zum Spiel sowie eine spielbare Demo unter Gamescom freuen.