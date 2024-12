Dying Light: The Beast wird bei den Game Awards neu gezeigt

HQ

Die Game Awards sind eine Nacht voller Enthüllungen, Überraschungen und Trailer, wobei Dying Light: The Beast zu den Vorführungen gehört, die wir während dieser Preisverleihungsnacht zu sehen bekamen. Im neuesten Spiel des Dying Light-Universums schlüpfen wir in eine andere Art von Protagonisten.

Eines, mit dem in seiner Vergangenheit experimentiert wurde, und als Kyle Crane wirst du versuchen, dich an den Leuten zu rächen, die dich als Versuchskaninchen benutzt haben. Es ist ein eigenständiges Dying Light-Abenteuer, das in einer kleineren Region spielt.

Aber es ist immer noch vollgepackt mit Zombies, die es zu töten gilt. Du wirst Zombies hacken und aufschlitzen, erschießen und verbrennen in Dying Light: The Beast, wenn es nächsten Sommer erscheint.