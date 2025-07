Dying Light: The Beast will Kyle Cranes Abenteuer einen letzten Stempel aufdrücken

HQ

Es scheint, dass Techland die Geschichte von Kyle Crane in Dying Light: The Beast abschließen wird. Nach einem unklaren Ende im The Following DLC von Dying Light wurde Kyle für ein weiteres Spiel zurückgebracht, aber dieses Mal wird es keine Unklarheiten darüber geben, wo er landet.

Bei einem Preview-Event für Dying Light: The Beast haben wir uns mit Franchise Director Tymon Smektala zusammengesetzt und gefragt, ob es viel Einfluss auf die Spieler in der Erzählung geben wird und ob dies der letzte Stempel für Kyle Cranes Geschichte sein wird.

"Eigentlich ist das der Unterschied zwischen The Beast und Dying Light 2 Stay Human, in Dying Light 2 Stay Human wollten wir die von den Spielerentscheidungen getriebene Erzählung erforschen, aber für dieses Mal wollten wir das speziell vermeiden, weil wir wollten, dass es eine Kanon-Geschichte wird, und wenn man den Spielern die Wahl lässt, ihre Wahl zu treffen, Ich denke, es wäre sogar unfair gegenüber den Spielern, zu sagen, was Kanon ist", begann Smektala. "Für 'The Beast' wollten wir also, dass es zum Kanon wird, und ich denke, wir sind ziemlich definitiv darin, wie wir einige der verbleibenden Fragen aus der Geschichte der Serie beantworten... Wenn es um Kyles Kranich geht, denke ich, dass wir die Fragen darüber beantworten, was mit ihm passiert ist und wie er sein Abenteuer in The Beast beendet."

Laut Smektala, gibt es immer noch Hinweise und "kleine Haken" für die Zukunft, aber ansonsten scheint es sich um eine endgültige, lineare Geschichte von Kyle Cranes Rache an den Leuten zu handeln, die ihn ein Jahrzehnt lang in einem Labor eingesperrt haben.

Warum Kyle zurück ist, könnt ihr euch das vollständige Interview unten ansehen, aber Smektala sagte, dass jeder bei Techland "den Kerl vermisst hat".

Dying Light: The Beast erscheint am 22. August für Xbox Series X/S, PS5 und PC.