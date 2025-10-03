Dying Light: The Beast Spieler haben seit der Veröffentlichung bereits mehr als 2 Milliarden Zombies getötet

HQ

Seit der Veröffentlichung von Dying Light: The Beast sind 12 Tage vergangen, und während die Spieler in Scharen gekommen sind, um die Geschichte von Kyle Crane und seinem Rachefeldzug fortzusetzen, hat Entwickler Techland ein Auge auf unsere Leistung geworfen.

Auf einem neuen Bild, das per Pressemitteilung erhalten wurde, können wir sehen, wie gut sich unsere Abenteuer in Castor Woods bereits entwickelt haben. Seit der Veröffentlichung wurden mehr als 25 Millionen Stunden in Dying Light: The Beast gespielt, was fast 3.000 Jahren entspricht. 2 Milliarden+ Zombies wurden ebenfalls getötet, wobei die USA und China anscheinend die führenden Zombie-tötenden Nationen sind.

Die Zombies haben sich jedoch gewehrt und mehr als 1,2 Millionen Spieler wurden von Volatiles ausgeschaltet. Trotzdem ist klar, dass die Zombies das Schlimmste zu spüren bekommen. Hunderte Millionen von ihnen wurden überfahren, zerstückelt und in den Kopf geschossen. Da tut man den Beißern fast leid.

Sehen Sie sich alle Statistiken im Bild unten an: